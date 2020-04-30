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فن

كندة علوش توجه رسالة لصناع مسلسل ب١٠٠ وش.. شاهد

الخميس 30/أبريل/2020 - 10:14 م
كندة علوش
كندة علوش
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محمد نحلة
أشادت الفنانة كندة علوش بمسلسل ب١٠٠وش الذي ينافس في السباق الرمضاني الحالي.

وكتبت عبر حسابها على فيسبوك": ب١٠٠_وش‬⁩ سكر وعسل وشربات ‏عمل دمه خفيف ذكي ممتع ورشيق".

وتابعت: ‏شكرًا كاملة على المجهود اللي باين واحترام عقول الناس‏ شكرًا نيللي وآسر وعلا وإسلام وكل الكاست على المتعة الي بتقدموها ‏شكرًا للكتاب ولكل اللي نفذوا العمل".

مسلسل بـ "100 وش" من بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.
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