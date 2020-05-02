نيللى كريم تشارك جمهورها بصورة لها مع علا رشدى.. شاهد

وكتبت نيللى كريم على الصورة " mabrook crazy magy "

ويعرض بسباق دراما رمضان 2020 مسلسل بـ 100 وش للفنانة نيللي كريم ، والنجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.





وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.