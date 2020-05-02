نيللى كريم تشارك جمهورها بصورة لها مع علا رشدى.. شاهد

نشرت الفنانة نيللى كريم صورة لها مع الفنانة علا رشدى من خاصية استورى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .
وكتبت نيللى كريم على الصورة " mabrook crazy magy "
ويعرض بسباق دراما رمضان 2020 مسلسل بـ 100 وش للفنانة نيللي كريم ، والنجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.
وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوي النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.
مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.