الكويت تعلن ارتفاعا قياسيا في أعداد المصابين بكورونا وتسجل 353 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 4377 حالة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند، خلال مؤتمر صحفي، إنه تمَّ تسجيل 4 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 حالة.





كان وزير الصحة باسل الصباح، ذكر اليوم عبر حسابه على تويتر، إنه تم شفاء 101 حالة من المصابين، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1703 حالات.





وقال وزير الصحة الكويتي، إنَّ التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.