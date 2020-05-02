رمضان المظاليم.. محروس محمود مدافع بني سويف صانع قطايف.. فيديو

تمر الكرة المصرية بفترة عصيبة للغاية مع توقف النشاط على مستوى كل الدرجات والمراحل العمرية بقرار من اتحاد الكرة كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.











واتجه لاعبو كرة القدم، خاصة المظاليم الذي يلعبون في القسم الثاني والثالث والرابع، لمهن أخرى للحصول على لقمة العيش، وذلك لانخفاض العائد المادي من اللعبة.











وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ محروس محمد، مدافع فريق بني سويف بدورى القسم الثاني، وهو يقوم بعمل القطايف في شهر رمضان كمهنة لاكتساب المال في فترة توقف الدورى والنشاط الرياضي ككل.











ورغم مهارة محروس العالية، إلا أنه لم يعتمد على دخل كرة القدم ويعمل في أكثر من مهنة أخرى مثل البناء لاكتساب الرزق.





ولعب محمود مع فريق بني سويف الموسم الحالي 15 مباراة من أصل 17 لقاءً لعبها الفريق قبل فترة التوقف، ويعد دفاع الفريق السويفي الأفضل في مجموعة الصعيد، حيث استقبل 7 أهداف فقط وحافظ على شباكه خالية في 11 لقاءً.





جدير بالذكر أن فريق بني سويف يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 35 نقطة جمعها من 10 فوز و5 تعادلات وخسر في مباراتين فقط.





