بسبب أكذوبة نمو الاقتصاد.. المعارضة التركية تطالب صهر أردوغان بالاستقالة

طالبت المعارضة التركية بيرات ألبيراق، وزير المالية وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي وعد بنمو الاقتصاد التركي خلال 2020، وذلك على الرغم من التحذيرات الدولية من انكماش الاقتصاد العالمي والاقتصادات الكبرى في ظل أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".











وتطرق كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزب المعارضة التركية، إلى انتقاد وزير المالية بيرات ألبيراق، صهر الرئيس، وحذر من أن معدلات البطالة ستشهد زيادة كبيرة في الفترة المقبلة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية المعارضة.











وقال كليجدار أوغلو: "ستزيد البطالة أكثر. السيد بيرات ألبيراق قال إن الاقتصاد سينمو 5%، أما جميع دول العالم فستنكمش اقتصاداتها. ولكن هل سيتقدم السيد بيرات ألبيراق بالاستقالة إذا لم نحقق نموًا بنسبة 5% في عام 2020 كما زعم؟ وإذا حدث ما قال سنرفع له القبعة وسنبارك له نجاحه. وإن لم يحدث عليه أن يترك حقيبته الوزارية".











وخسرت الليرة التركية 0.5% مقابل الدولار في تداولات خلال عطلة أمس الجمعة وتجاوزت سبع ليرات لتقترب من المستوى الذي شهدته في تداولات الأسبوعين الماضيين، لتبلغ أضعف مستوى منذ أزمة العملة في أغسطس 2018، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".











وفي الوقت ذاته، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، يوم الخميس الماضي، قفزة 182 % على أساس سنوي في عجز التجارة الخارجية لتركيا في مارس ليصل إلى 5.39 مليار دولار.