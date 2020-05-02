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تعليم

بعد استشهاده على يد الغدر.. جامعة الأزهر تنعى أحمد الكاملي أحد خريجيها

السبت 02/مايو/2020 - 02:50 م
الجندي المقاتل أحمد
الجندي المقاتل أحمد الكاملي
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محمد شحتة
نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والمشرف العام على قطاع المستشفيات، وجميع منسوبي الجامعة الشهيد البطل أحمد علي الكاملي، خريج كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأسيوط، الذي استشهد في جنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وتوجهت الجامعة بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يديم الأمن والأمان والسلامة والاستقرار على مصرنا الغالية وشعبها الأصيل.

وأكدت جامعة الأزهر أن مثل هذه الأفعال الخبيثه لن تنال من عزيمة المصريين، وتزيد خير أجناد الأرض ثباتا، فالشهداء في أعلى الجنات وقد جمعوا بين الصيام والدفاع عن الوطن.

كما تثمن إدارة الجامعة الجهود الأمنية التي يبذلها رجال القوات المسلحة في سبيل التصدي للإرهاب ودحره من أجل استئصال جذوره من كافة ربوع الوطن.
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