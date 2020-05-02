مدافع بني سويف عن عمله بائعًا للقطايف: الشغل ليس عيبًا.. وننتظر عودة الدوري

رفع محروس محمود مدافع فريق بني سويف شعار الشغل ليس عيبًا لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن توقف الدورى وتعليق النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كرونا المستجد .

وقال: مثلي الاعلي محمد أبو تريكة هو ايضا كان يعمل بمصنع طوب قبل تألقه وشهرته وكان دائم الفخر بمهنته في كل اللقاءات التلفيزيونية التي ظهر فيها .

وأكمل محروس الملقب بصخرة دفاع بني سويف : خلال شهر رمضان المبارك قررت العمل كـ صانع للقطائف بجانب عملى في المعمار حتي تضح لنا رؤية عودة الدورى او الغائه كلنا في انتظار انتهاء الازمة الحالية .

وأضاف : لجأت للعمل في مهنة المعمار وهي صعبة وشاقة للغاية ولكنني فخور بالعمل للحصول علي الدخل بعد توقف الدورى وكرة القدم كانت دخلي المادي الاساسي .

وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد قال محروس: بدأت لعب كرة القدم بنادي منفلوط بمحافظة اسيوط ثم انتقلت لفريق ديروط واخيرا العب في فريق بني سوي حاليا .

ولعب محمود مع فريق بني سويف الموسم الحالي 15 مباراة من أصل 17 لقاءً لعبها الفريق قبل فترة التوقف، ويعد دفاع الفريق السويفي الأفضل في مجموعة الصعيد، حيث استقبل 7 أهداف فقط وحافظ على شباكه خالية في 11 لقاءً.





جدير بالذكر أن فريق بني سويف يحتل المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة الصعيد برصيد 35 نقطة جمعها من 10 فوز و5 تعادلات وخسر في مباراتين فقط.