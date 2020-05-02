مدافع بني سويف عن عمله بائعًا للقطايف: الشغل ليس عيبًا.. وننتظر عودة الدوري

رفع محروس محمود مدافع فريق بني سويف شعار الشغل ليس عيبًا لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة الناتجة عن توقف الدورى وتعليق النشاط الرياضي، بسبب انتشار فيروس كرونا المستجد .
وفي تصريحات خاصة لـ صدى البلد قال محروس: بدأت لعب كرة القدم بنادي منفلوط بمحافظة اسيوط ثم انتقلت لفريق ديروط واخيرا العب في فريق بني سوي حاليا .
وأضاف : لجأت للعمل في مهنة المعمار وهي صعبة وشاقة للغاية ولكنني فخور بالعمل للحصول علي الدخل بعد توقف الدورى وكرة القدم كانت دخلي المادي الاساسي .
وأكمل محروس الملقب بصخرة دفاع بني سويف : خلال شهر رمضان المبارك قررت العمل كـ صانع للقطائف بجانب عملى في المعمار حتي تضح لنا رؤية عودة الدورى او الغائه كلنا في انتظار انتهاء الازمة الحالية .
وقال: مثلي الاعلي محمد أبو تريكة هو ايضا كان يعمل بمصنع طوب قبل تألقه وشهرته وكان دائم الفخر بمهنته في كل اللقاءات التلفيزيونية التي ظهر فيها .
واختتم محروس محمود تصريحاته قائلا: انا فخور بمهنتي والعمل في شيء شريف يضمن لى حياة افضل ودخل مادي جيد حتي تضح لنا الرؤية في عودة النشاط الرياضي .