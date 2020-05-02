العرق تحول إلى نور.. أمنة نصير تروي موقفا جمع بين سيدنا محمد والسيدة عائشة.. فيديو

قالت الدكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن السيدة عائشة إمرأة رائعة وجمعت كل الكمالات .





وأضافت أمنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن السيدة عائشة كانت تغزل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ينظف نعله ووجدت جبين الرسول يتصبب منه عرقا.





وتابعت امنة نصير:" السيدة عائشة وجدت ان العرق يتحول إلى نور من حوله".





وقال الإعلامي حمدي رزق:" احب السيدة عائشة حبا جما لأنها كانت عالمة وامتلئت فيها كل الكمالات".



