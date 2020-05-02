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العرق تحول إلى نور.. أمنة نصير تروي موقفا جمع بين سيدنا محمد والسيدة عائشة.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 04:50 م
امنة نصير
امنة نصير
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هاني حسين
قالت الدكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن السيدة عائشة إمرأة رائعة وجمعت كل الكمالات .

وأضافت أمنة نصير في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نور النبي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن السيدة عائشة كانت تغزل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ينظف نعله ووجدت جبين الرسول يتصبب منه عرقا.

وتابعت امنة نصير:"  السيدة عائشة وجدت ان العرق يتحول إلى نور من حوله".

وقال الإعلامي حمدي رزق:"  احب السيدة عائشة حبا جما لأنها كانت عالمة وامتلئت فيها كل الكمالات".

ويذاع برنامج " نور النبي" على قناة " صدى البلد، يوميا في تمام الساعة الرابعة عصرا، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق.
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