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فن

نادين نجيم تنافس أحمد السقا في برنامج اغلب السقا

السبت 02/مايو/2020 - 04:53 م
نادين نجيم
نادين نجيم
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم الفنانة نادين نجيم كضيفة على برنامج "اغلب السقا والذى تنافس فيه أحمد السقا، في حلقة "الليلة" التي تُعرض على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويعتمد البرنامج  على عدد من الفقرات الترفيهية والرياضية كما يحصل الفائز على جائزة مادية قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها الى احدى الجهات الخيرية.

يعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل والذى يقدمه الاعلامية والفنانة رزان مغربى. 

يذكر أن الفنان عمرو يوسف كان ضيف الحلقة السابقة من برنامج "اغب السقا". 
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