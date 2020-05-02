بحضور القباج وصبحي وجمعة ..مصر الخير تطلق أكبر قافلة مساعدات غذائية في 17 محافظة

أطلقت مؤسسة مصر الخير، ظهر اليوم السبت، أكبر قافلة المحملة بالمساعدات الغذائية الشاملة والتي تضم مواد غذائية وخضروات ولحوم البيضاء، للأسر المستحقة بالمحافظات، وذلك بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضمن الاجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير و عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.





وقال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن المؤسسة تقوم اليوم بإطلاق قافلة لتوصيل الطعام للمستحقين في اماكنهم ب ١٧ محافظة وتضم ٦٠٠ طن من المواد الغذائية والمواد الطبية، ما يعين علي الوقاية من فيروس كورونا حيث تتحرك ٢٦ ترلة و٢٧ برادا يحملوا ٦٥ الف كرتونة و١٢ الف شيكارة بطاطس زنة ٥ كيلوات لتوصيلها للمستحقين في المحافظات.





وأضاف جمعة ان مؤسسة مصر الخير يشتمل عملها علي خمس مجالات هي التعليم والصحة والتكافل والبحث العلمي ومناخي الحياة وهذا هو وقت تصدر التكافل الاجتماعي للمشهد وكل ذلك تحت توجيه قوله تعالي " وتعاونوا علي البر والتقوي " وقوله تعالي " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون " ونحن في اشد الحاجة في هذا الوقت للتعاون والتكافل حتي تمر هذه الأزمة بسهولة.





فيما قالت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ان انطلاق قافلة مصر الخير اليوم بعد انطلاق قوافل صندوق تحيا مصر بالأمس، يأتي تاكيدا لجهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه أهالينا قي جميع المحافظات، معلنة أنه سوف ينطلق كما الاسبوع القادم قافلتين بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن حيث تتحمل كل جهة نصف تكلفة القافلة، وتتوجه القافلة الاولي للإسكندرية بحمولة ٤٥ الف كرتونة والاخري تتوجه الي محافظة اسيوط وتحمل ٥٠ الف كرتونة.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه سعيد بالمشاركة في اطلاق مبادرة مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف للوصول للأسر المحتاجة خاصة في ظل جائحة كورنا، والتي اعاقت الكثير عن العمل، مؤكدا أن انطلاق القافله اليوم يعد رساله قوية للجميع، أن المصريين جميعا يعملون علي قلب رجل واحد، حكومة وشعب وجيش ومجتمع مدني، من أجل مصر والمصريين





من جانبه قال المهندس أحمد علي رئيس قطاع التكافل بمؤسسة مصر الخير، أنه لأول مرة تنطلق قافلة مجمعة للمساعدات، وأولى هذه القوافل الغذائية، وتحمل 500 طن وتشمل كراتين مواد الغذائية والبطاطس خضروات ولحوم بيضاء، موضحًا أنه القافلة تنطلق من استاد القاهرة لنحو 17 محافظة، مؤكدا أنه من المقرر تسيير عدة قوافل غذائية أخرى خلال شهر رمضان، لتغطية باقي محافظات الجمهورية، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستحقة، وذلك تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.





وأضاف أن القافلة تأتي ضمن حزمة أنشطة تقدمها مؤسسة مصر الخير، حيث يتم دعم المستشفيات بأجهزة تنفس صناعي و40 ألف وحدة عناية للأطباء، خاصة أنهم صف الدفاع الأول.





وتابع على، ان القافلة تضم مليون و200 ألف وجبة، حيث ان كل كرتونه مواد غذائيه تزن 20 كيلو جرام، وهي تكفي لأسرة مكونه من 5 أفراد لمدة 6 أيام مشيرا إلى أن القافله اليوم تستهدف 65 ألف أسرة على مستوى الجمهورية.





من جانبها قالت أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة كانت تعمل على إفطار مليون ونصف صائم منذ سنوات، مؤكدةً أن هذا الأمر تغير، بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولافتةً إلى أن المساعدات المقدمة في شهر رمضان هذا العام تغيرت، حيث حولنا المساهمات كلها لكراتين، بسبب أزمة كورونا والاحتياطات الصحية اللازمة ، مشيرة إلى أن المؤسسة توزع أكبر كرتونة في مصر، حيث يبلغ وزنها 20 كجم وتحتوي على أرز وعدس وصلصة وسمنة وشاي وزيت و5 كيلو بطاطس فريش وتكفي أسرة من 5 أفراد لـ20 يومًا

وتنطلق القافلة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتعتبر أولي القوافل الغذائية التي سيتم توزيعها علي الأسر المستحقة خلال شهر رمضان.