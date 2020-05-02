بدرجة نقاوة 22.5 قيراط.. صوامع وشون قنا تستقبل 455 طن قمح

استقبلت شون وصوامع القمح بمحافظة قنا، اليوم السبت، 4553 طن، و833 كيلوجرام من محصول القمح للصوامع و الشون بالمحافظة ليصبح اجمالي ما تم توريده حتي الان 47636 طن و753 كيلوجرام من القمح.





و قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 105 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 173 ألفا و 590 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 150 ألف طن و 8 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 23 ألف و 590 طن.





و أوضح الداودي، بأن استلام القمح بالمواقع التخزينية يتم تحديده وفقا لدرجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط.

و أشار محافظ قنا، إلى أن المعايير السابقة للاستلام، تتم طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري، لضمان استلام أنواع ذات جودة عالية.

و أكد محافظ قنا، متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مع التأكيد بعدم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.





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