محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير طريق مسطرد ويهنئ العمال بعيدهم.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية موقع تطوير طريق شركات البترول بمسطرد وأعمال نقل الكابلات والمرافق من نزلة مدينة الخصوص وحتى آخر طريق مسطرد.

وقدّم المحافظ التحية والتهنئة للعمال بالموقع بمناسبة عيد العمال وشهر رمضان المبارك مقدما لهم التحيه علي ما يبذلونه بسواعدهم من جهد للنهوض بقطاعات البنية التحتية بالمحافظة.

ووجّه المحافظ الشركات القائمة على تنفيذ أعمال التطوير بتكثيف العمالة وزيادة المعدات وتفعيل نظام الورديات والعمل على مدار24 ساعة والعمل في الإجازات والعطلات وذلك لدفع الأعمال والانتهاء من أعمال التطوير بالكامل في أقرب وقت ممكن.

وقال محافظ القليوبية إن قيمة الأعمال بالمنطقة تبلغ 90 مليون جنيه حيث يبدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

كما تفقد المحافظ الموقع المقترح لنقل سوق الجملة بحي شرق شبرا الخيمة حيث تم تجهيزة وتمهيده علي مساحة 10 آلاف متر وازالة جميع الاشغالات الموجوده به واصبح جاهزا لنقل السوق اليه كما تم التنسيق مع مديرية الامن بالمتابعة لازالة السوق القديم علي ترعة الاسماعيلية وتسليم الموقع للشركة القائمة علي تطوير منطقة مسطرد.