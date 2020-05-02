بيقول حمدي الميرغني شبهي.. راندا البحيري تنشر فيديو سخرية منها ببرنامج رامز مجنون رسمي

نشرت الفنانة راندا البحيرى مقطع فيديو لمشهد من حلقه أمس من برنامج رامز مجنون رسمي من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وظهر في المشهد حمدي الميرغني وهو يضع الماكياج وجاء تعليق رامز : راندا البحيري بتتمكيج".





ولقي الفيديو ردودا واسعة من متابعيها عبر إنستجرام، وجاءت التعليقات ما بين : "في شبه منك.. راندا البحيري انتي عسل.. كله تمثيل في تمثيل متزعليش".





يذكر أن آخر مشاركات راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.





والعمل من بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، إيهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.



