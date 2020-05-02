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رياضة

بـ19 شرطا .. الاتحاد التونسي يعلن عودة الدوري في العاصمة فقط

السبت 02/مايو/2020 - 06:33 م
صدى البلد
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أحمد هاني

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم عودة النشاط الرياضي تدريجيًا في 24 مايو،


وأعلن الاتحاد الشروط اللازم إتباعها لإتمام عودة النشاط بشكل طبيعي بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا. 

ونشر الاتحاد التونسي عبر موقعه الرسمي شروط استئناف الدوري المحلي والتي وصلت لـ19 شرطا من أجل العودة.

وفيما يلي ننشرها:

عودة التمارين عبر نظام المجموعات المصغرة 6 لاعبين على أقصى تقدير.

يرافق كل مجموعة فنى وحيد وجهاز طبى أو شبه طبى وحيد ومسؤولان.

تعقيم حجرات الملابس وكل الأماكن المغلقة التى يقع استغلالها ولو عرضيا مثل الممرات.

عودة التمارين الجماعية فى أماكن مفتوحة فى الأسبوع الثانى.

إقامة التدريبات والمباريات دون حضور الجمهور.

إجراء الفحوصات والتحاليل الضرورية.

تجميع اللاعبين بتونس العاصمة وعزلهم وحجرهم فى أماكن الإقامة لأسبوع أو اثنين قبل انطلاق المباريات الرسمية لنهاية الموسم.

إعادة القيام بالتحاليل مباشرة قبل دخول مكان الإقامة القيام بالتحاليل طيلة إقامة الأندية عن طريق نظام الاختيار العشوائى مجموعة 5 أو 10 لاعبين.

يمنع منعا باتا التدرب فى الأماكن المغلقة.

استئناف المباريات بعد شهر من انطلاق التمارين وذلك دون حضور الجمهور مع السماح فقط لـ33 شخصا من كل فريق بالدخول للملعب لاعبين ومسؤولين.

لكل فريق الحق فى 8 بطاقات دخول تمنح للجهاز الفنى والطبى والإدارى المرافق تمكنهم من الدخول إلى منطقة حجرات الملابس وإلى داخل محيط الملعب.

إجراء فحوصات طبية يومية من قبل طبيب كل فريق وإرسال كل التفاصيل يوميا إلى اللجنة الطبية التابعة للاتحاد.

ملتقطو الكرة لا يتجاوز عددهم 6 ومطالبون بارتداء الكمامات أو الأقنعة الواقية.

إعادة التحاليل فى كل موعد تقدره وزارة الصحة مناسبا وضروريا.

تشمل عملية الحجر أو العزل كل الفرق فى فنادق بتونس الكبرى.

يتم عزل وحجر الحكام فى فندق طيلة مدة المباريات.

يتم إقامة كل المباريات فى ملاعب تونس الكبرى.

مساعدة الأندية ماديا لمجابهة مصاريف الإقامة.

يسمح بوجود 45 شخصا على أقصى تقدير فى الملعب خلال التمارين.

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