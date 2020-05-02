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رياضة

باسم مرسي يصدم الزمالك: الاهلي بطل الدوري حال إلغائه.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 07:11 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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حسن العمدة
كشف باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي الحالي، عن رأيه فى الغاء الدوري المصري.

وقال مرسي، عبر قناة اون تايم، ان من المفترض تتويج النادي الاهلي بالدوري المصري لأنه يستحق ذلك.

وتابع، يجب تتويج الأهلي بالدوري إذا تم إنهاء الموسم خاصه أنه بطل العام الماضي أيضا، بسبب فارق النقاط الكبير، وهو ينطبق على ليفربول في الدوري الإنجليزي.

واختتم باسم مرسي، تصريحاته، ان لو تم إلغاء الموسم في إنجلترا لابد أن يتوج ليفربول بالدوري الانجليزي بسبب فارق النقاط الكبير بين الليفر وأقرب منافسيه وهو مانشستر سيتي.

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