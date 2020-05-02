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توك شو

أحمد السقا يهزم نادين نجيم في كرة العميان والحلزونة .. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 07:31 م
نادين نجييم
نادين نجييم
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عبد الخالق صلاح
استضاف النجم احمد السقا في حلقة اليوم من برنامجه أغلب السقا، نادين نجيم، وفاز عليها في أول مسابقة من البرنامج وهي كرة العميان؛ وعن المسابقة الثانية الحلزونة، فاز بها ايضا السقا .

برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.

وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.
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