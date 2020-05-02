صناعة النواب تعلق على تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات

قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، إن اللجنة دائما كانت تطالب بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للأنشطة الصناعة قبل جائحة كورونا فبالتالي قرار المالية اليوم بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء سيؤدي إلى تشجيع المصانع على العمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية .





وأضافت "متى" لـ"صدى البلد"، أن تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للانشطة الصناعية سيشجع المصانع المغلقة للعودة مرة أخري لممارسة أعمالها وسيعطي دفعة قوية لأصحاب المصانع وغيرها من الأعمال التى تعمل بالنشاط الصناعي.





وتابعت متى، أننا بحاجة إلى قرارات قوية لصالح الأعمال الصناعية ، خاصة مع وجود جائحة كورونا التى يجب معها دعم مصانع الأدوات الطبية والغزل والنسيج وغيرها ، وبالتالى ندعم جميع قررات الحكومة للوقوف بجانب أصحاب المصانع التى نحتاجها ونأخذ بأيديهم فى المرحلة الحالية.



