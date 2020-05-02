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برلمان

صناعة النواب تعلق على تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات

السبت 02/مايو/2020 - 08:57 م
المصانع
المصانع
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ماجدة بدوي
قالت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة دائما كانت تطالب بضرورة تخفيض أسعار الكهرباء والغاز للأنشطة الصناعة قبل جائحة كورونا فبالتالي قرار المالية اليوم بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء سيؤدي إلى تشجيع المصانع على العمل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وأضافت "متى" لـ"صدى البلد"، أن تخفيض أسعار الغاز والكهرباء للانشطة الصناعية سيشجع المصانع المغلقة للعودة مرة أخري لممارسة أعمالها وسيعطي دفعة قوية لأصحاب المصانع وغيرها من الأعمال التى تعمل بالنشاط الصناعي.

وتابعت متى، أننا بحاجة إلى قرارات قوية لصالح الأعمال الصناعية ، خاصة مع وجود جائحة كورونا التى يجب معها دعم مصانع الأدوات الطبية والغزل والنسيج وغيرها ، وبالتالى ندعم جميع قررات الحكومة للوقوف بجانب أصحاب المصانع التى نحتاجها ونأخذ بأيديهم فى المرحلة الحالية.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أعلن فى بيان له اليوم، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، فإن الحكومة تسعى لتحويل محنة كورونا إلى منحة لقطاع الصناعة تشجيعًا للإنتاج المحلي، وقد تم تخفيض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية الذي تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة ويقدر بنحو ١٠ مليارات جنيه، حيث نستهدف استمرار عجلة الإنتاج بالمصانع مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات بعشرة مليارات جنيه وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي، وأن الاستثمارات الحكومية سوف تشهد زيادة غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل إذ تبلغ مخصصاتها المالية ٢٨٠,٧ مليار جنيه، حيث نستعد فور تجاوز أزمة كورونا لضخ استثمارات تُسهم في دفع النشاط الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
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