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فن

عمرو عبد الجليل يسب متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب مسلسل النهاية.. شاهد

السبت 02/مايو/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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ميرنا محمود

نشر الفنان عمرو عبد الجليل تدوينة جديدة للرد على افيخاي ادرعي متحدث جيش الاحتلال، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".  


كتب افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "ما موقفي من مسلسل #النهاية؟ فهو لا يستحق التعليق.. هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية #إسرائيل منذ تأسيسها. يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية ونحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم. شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لابد الابدينأمام الذي يغضب من كلمة التطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة".

 

وجاء رد عمرو عبد الجليل: "اهم حاجه يا فيخو في النهاية انك تبقي فاهم وواعي وانت كده فعلا فاهم وواعي ان نهايتكم قربت. (... ع الصبح).

 

مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي ويشارك فى البطولة كل من عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود الليثي، سهر الصايغ وياسمين علي.

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