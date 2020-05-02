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أخبار العالم

وزير المالية السعودي: سنتخذ إجراءات صارمة جدا وقد تكون مؤلمة لمواجهة كورونا

السبت 02/مايو/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم السبت، إن قيمة حزم دعم الاقتصاد المقرة حتى الآن بلغت 180 مليار ريال، ونستهدف الحفاظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص.

وأضاف الجدعان في تصريحات لقناة العربية السعودية، أن حكومة المملكة ستتخذ إجراءات صارمة جدًا، وأنها قد تكون مؤلمة ولكنها ضرورية، كاشفا أن المملكة لم تواجه مثل هذه الأزمة في مواجهة انتشار فايروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضح وزير المالية أن جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا، وأنه يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة، مؤكدا أن الإيرادات انخفضت بشكل كبير جدا. لافتا إلى أن حزم التحفيز استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

وشدد الجدعان على أن جميع الخيارات مفتوحة حاليا في ما سيتم اتخاذه من إجراءات مالية، مضيفًا: يجب أن نخفض ونخفض بشدة من مصروفات الميزانية، وننظر في خيارات كبيرة جدا الآن.
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