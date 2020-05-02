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تعليم

شوقي: الأبحاث بعيدة عن دفع المصروفات.. والمدارس لا يمكنها الامتناع عن استلامها

السبت 02/مايو/2020 - 09:29 م
وزارة التربية و التعليم
وزارة التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن عملية تسليم المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس هذا العام ، لا علاقة لها ابدا لا بأكواد معينة ولا بدفع مصروفات المدرسة ، أو بأي شئ آخر .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن المدارس ستتسلم الابحاث من الطلاب أيا كان الوضع ولا يمكن أن تمتنع عن استلامها.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن طرق التسليم الإلكتروني والورقي للمشروعات البحثية للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، أن الوزارة تفضل إعداد وتسليم المشروعات إلكترونيًا ولكنها تسمح بإعدادها وتسليمها ورقيًا في حال تعذر الإعداد الإلكتروني.

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وأشار إلى أن تسليم المشروع ورقيًا ينطبق على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا.  

خطوات التسليم الورقي: 

١- بعد تجهيز المشروع ورقيًا، ضعه في ظرف مغلق. 

٢- قم بكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف. 

٣- إذا كنت ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، قم بتوضيح هذا على الظرف. 

٤- قم بتسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو ٢٠٢٠ 

خطوات التسليم الإلكتروني: 

١- قم بحفظ ملف المشروع في صورة PDF

٢- قم بتسمية ملف الــ PDF كالآتي: 

إكتب الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي - مثال (43434780G8)

وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي. 


٣- أدخل على حسابك على منصة إدمودو.

٤- ستجد في أي من فصولك الدراسية أيقونة "المشروع البحثي لعام 2019-2020"

٥- بعد الضغط على الأيقونة، ستظهر لك نافذة رفع المشروع.

٦- قم برفع ملف الــ PDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل). 

٧- اضغط على زر "التسليم النهائي".

وسوف تتاح "منصة تسليم المشروعات" على موقع إدمودو في الفترة من ٩ مايو إلى ١٦ مايو 2020


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