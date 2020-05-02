بعد التشكيك بعلمها مسبقا بمقلب رامز جلال .. بدرية طلبة ترد على منتقديها

شكك كثير من جمهور بدرية طلبة بعلمها مُسبقًا بالمقلب"، بعد عرض حلقة بدرية طلبة مع رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمى".





ولذلك ردت بدرية طلبه على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" برسالة مفادها : أتمنى تكون حلقة رامز مجنون رسمى عجبتكم وحابه ارشحلكم كواليس الحلقة بدءا من اتصال اروى لعمل لقاء معاها في برنامجها والإعداد طلب منى لبس يليق ببرنامج فيه العال ومسابقات ويكون الافضل بنطلون.





وبعد كام سؤال من اروى فوجئت برامز ولعلم الجميع احنا بنروح نهين نفسنا ولا بناخد ملايين ولا كنت عارفه الحكاية ان برنامج رامز برنامج قوى وله جمهور وبينوا نشبه مشاهدة عاليه جدا وياريت تشوفوا البرنامج بعين التسلية والاستمتاع لاننا يهمنا متعتكم وابتسامتهم ورمضان كريم علينا جميعا.





تدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.





وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.