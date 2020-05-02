دينا الشربيني: نهاية مسلسل لعبة النسيان غير متوقعة

واجهت رقية (دينا الشربيني) والد زوجها يحيى (محمود قابيل) للمرة الأولى بعد مقتل ابنه أمجد (أحمد صفوت) بسبب خيانتها له، حيث كشفت الحلقة الثامنة من مسلسل لعبة النسيان عن اكتشاف ابن رقية يحيى (الطفل آدم وهدان) أن والدته لم تعد تتذكره من الأساس، بعدما أكد له جدّه ذلك، لتضطر رقية لمواجهة يحيى الشيّال بسبب ما يفعله ضد مصلحة الطفل، ولكره لها غير المبرر من وجهة نظرها.









وقالت دينا الشربيني ان مشهد مواجهة رقية لـيحيي الشيال لن تكون الأخيرة"، مشيرة الي ان هناك العديد من الأسرار التي لم تكتشف بعد خاصةً أن شخصية رقية تبدو غامضة، فلا أحد يعرف إذا كانت فاقدة للذاكرة أم تدعي ذلك.









وعن رد ردود الأفعال التي وصلتها على المسلسل قالت انا سعيدة بردود الفعل مشيرة الى ان السوشيال ميديا تؤكد شكوك الجمهور في حقيقتها".





وتابعت دينا "أن عدم وجود حقيقة واضحة، سيجعل نهاية المسلسل غير متوقعة".









ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.









وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.





يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي 2019 بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.







