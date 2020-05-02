برلماني يطالب بمنح موظفي القطاع الخاص أجازة قبل عيد الفطر.. إعرف السبب

طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة منح موظفى القطاع الخاص أجازة يومين مدفوعة الأجر قبل عيد الفطر المبارك لمنع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا اللعين فى هذه الفترة.





وأكد "الجوهرى " لـ"صدى البلد"، أن أغلب العاملين بالقطاع الخاص ليسوا من العاصمة ولذلك يقومون بالسفر قبل يوم العيد من القاهرة الى الأقاليم والعكس مما يؤدى الى وجود أزحام شديد فى وسائل المواصلات سواء فى القطارات او وسائل النقل الأخرى ومن المعروف ان هذا الازدحام ينتج عنه انتشار عدوى فيروس كورونا بشكل مباشر.





وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية، الى ضرورة توضيح تفصيلى من وزارة الصحة بشأن معرفة سبب ارتفاع اعداد مصابى كورونا اليومية متسائلًا هل ناتجة عن وسائل المواصلات ؟ أم ناتجه عن التلامس الأسرى؟



