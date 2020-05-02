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برلمان

برلماني يطالب بمنح موظفي القطاع الخاص أجازة قبل عيد الفطر.. إعرف السبب

السبت 02/مايو/2020 - 10:55 م
قطار
قطار
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حسن رضوان
طالب عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة منح موظفى القطاع الخاص أجازة يومين مدفوعة الأجر قبل عيد الفطر المبارك لمنع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا اللعين فى هذه الفترة.

وأكد "الجوهرى " لـ"صدى البلد"، أن أغلب العاملين بالقطاع الخاص ليسوا من العاصمة ولذلك يقومون بالسفر قبل يوم العيد من القاهرة الى الأقاليم والعكس مما يؤدى الى وجود أزحام شديد فى وسائل المواصلات سواء فى القطارات او وسائل النقل الأخرى ومن المعروف ان هذا الازدحام ينتج عنه انتشار عدوى فيروس كورونا بشكل مباشر.

وأشار عضو لجنة الشئون الإقتصادية، الى ضرورة توضيح تفصيلى من وزارة الصحة بشأن معرفة سبب ارتفاع اعداد مصابى كورونا اليومية متسائلًا هل ناتجة عن وسائل المواصلات ؟ أم ناتجه عن التلامس الأسرى؟

جاء ذلك بعد أن قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تقوم بالتعقيم المستمر  بمترو الأنفاق، وبدأنا تركيب أجهزة تعقيم في المحطات مع توزيع كمامات»، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال في بعض القطارات  قد تكون كبيرة لذلك تم توفير عدد من القطارات للخطوط التي سوف تشغل زحاما لمنع التكدس.

من جانبه، أعلن المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، عن أن الشركة بدأت في الاستعدادات النهائية لقدوم عيد الفطر المبارك، وفقًا للآتي :

زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات بشكل متنقل.

ماكينات VTM بمحطات الخط الثالث، لحجز تذاكر المترو، لمواجهة زحام الركاب بالمحطات.

تجهيز نحو 15 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهما وقت الذروة خلال رحلات العيد.

زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة للمترو خلال أيام عيد الفطر المبارك.
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