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اقتصاد

المعهد المصرفي يوضح أسباب لجوء البنوك لتجنب المخاطر

الأحد 03/مايو/2020 - 08:01 ص
المعهد المصرفي
المعهد المصرفي
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محمد يحيي

 

أرجع المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري؛ لجوء البنوك لتجنب المخاطر المصرفية، لأسباب تتعلق بالربحية و السمعة لدي المؤسسات المالية.

قال  تقرير صادر عن المعهد تحت عنوان " تجنب المخاطر في الجهاز المصرفي" إن التكلفة المتزايدة للامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واضاف أن بعض المؤسسات المالية والدوية تهتم بتجنب المخاطر، إذ تقوم بعض المنظمات الدولية لإيجاد وسيلة لتقليل انتشار تلك الظاهرة

أشار  المعهد إلي انه بالرغم من اتخاذ اجراءات وقائية لمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تطبيق القوانين المتعلقة بهما إلا أن بعض إدارات البنوك تقوم بإغلاق حسابات بعض العملاء نظرا للتشكك في القيام بتلك الممارسات .

أوضح التقرير ان بعض البنوك تركز علي بعض الفئات المشكوك فيها  ونشاطها من بينهم موظفي شركات تحويل الأموال وموفري خدمات التحويل للخارج بالإضافة لقطاعات عالية المخاطر خصوصا انشطة البنوك المراسلة.

 

 

 

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