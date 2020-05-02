أجدع صاحب.. هشام حنفي يهنئ أحمد حسن بـ عيد ميلاده

هنّأ هشام حنفى لاعب الأهلى السابق، أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق بعيد ميلاده الـ 44.





ونشر هشام حنفى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": صورة وعلق: "كل سنه وأنت طيب يا اجدع صاحب يا صقر".





ويمتلك الصقر وعميد لاعبي العالم تاريخًا طويلًا حافل بالبطولات مع الأندية والمنتخب الوطني، حيث خاض مع الفراعنة 184 مباراة دولية، وتوج بكأس إمم إفريقيا أربعة مرات.









وتوقفت بطولة الدوري الممتاز، بسبب الاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





.ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.















