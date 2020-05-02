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احمد موسى ناعيا شهداء الجيش: سيناء هدف الجماعات الإرهابية.. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 11:59 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
نعى الإعلامي أحمد موسى، شهداء ابطال القوات المسلحة المصرية الذين استشهدوا في حادث بئر العبد الإرهابي بشمال سيناء.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الحادث استهدف ابطال القوات المسلحة المصرية في وقت الإفطار في شهر رمضان".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العناصر الإرهابية تستهدف الحصول على سيناء، والحصول على تلك المنطقة الهدف من ضرب القوات المسلحة". 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "الخونة والإرهابيون يضربون ابطال القوات المسلحة من أجل الحصول على سيناء".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "جميع التنظيمات الإرهابية لها هدف واحد وهو خدمة جماعة الإخوان الإرهابية"، مضيفا: "لا يمكن ان يكسر احد مصر وشعبها وجيشها".
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