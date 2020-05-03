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فن

آدم وهدان لـ صدى البلد: والدتي كانت تطهرني بالكحول أثناء تصوير لعبة النسيان

الأحد 03/مايو/2020 - 01:11 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
عبّر الطفل آدم وهدان، عن سعادته باشتراكه في مسلسل "لعبة النسيان"، من خلال تجسيد شخصية "يحيى" إبن الفنانة دينا الشربيني "رقية" ويعرض المسلسل ضمن الموسم الرمضاني الحالي 2020.


قال آدم لـ "صدى البلد": "لوكيشن التصوير كان معقم، وكان يصاحبنا دكتور طوال الوقت للاطمئنان على سلامة الجميع، كما أن والدتي كانت تضع لي الكحول المطهر دائمًا لتحافظ على سلامتي".


أما عن كواليس المسلسل قال: "كنا نضحك كثيرًا، ونلتقط الصور، دائمًا في الكواليس، أما بالنسبة لدينا، أنا أحبها كثيرًا، أحبها من الداخل والخارج، ودائمًا اقوم بإلتقاط الصور التذكارية معها".


وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.


"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.

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