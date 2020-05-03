رضا سيكا يعلق على هزيمة الزمالك بالستة أمام الأهلي .. فيديو

أكد رضا سيكا في تصريحات عبر قناة TEN أن ربط فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6-1 بتواجده في القلعة البيضاء لا أساس له.
وتابع: "الحديث عن وجودي في مباراة الـ6-1 هو مبرر لجماهير الأهلي فقط للحديث عني، لكن أعتقد أن الجميع يتذكر أن الأهلي عندما كان يتعادل مع الإسماعيلي قبلها وأثناء وجودي مع الدراويش لسنوات طويلة فإن الأفراح تقام لمجرد العودة بتعادل".
واختتم: "مباراة الـ6-1 كانت تحصيل حاصل والزمالك نجح بعدها في الفوز بكأس مصر، ثم توجنا بسبع بطولات في موسم واحد".
وأكد رضا سيكا مدافع الإسماعليي والزمالك ومنتخب مصر السابق، رفضه القاطع للظهور في قناة نادي الزمالك بسبب ما وصفه بـ"التجاهل" من جانب مسؤوليها.