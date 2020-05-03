AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رضا سيكا يعلق على هزيمة الزمالك بالستة أمام الأهلي .. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
أكد رضا سيكا في تصريحات عبر قناة TEN أن ربط فوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 6-1 بتواجده في القلعة البيضاء لا أساس له.


وتابع: "الحديث عن وجودي في مباراة الـ6-1 هو مبرر لجماهير الأهلي فقط للحديث عني، لكن أعتقد أن الجميع يتذكر أن الأهلي عندما كان يتعادل مع الإسماعيلي قبلها وأثناء وجودي مع الدراويش لسنوات طويلة فإن الأفراح تقام لمجرد العودة بتعادل".


واختتم: "مباراة الـ6-1 كانت تحصيل حاصل والزمالك نجح بعدها في الفوز بكأس مصر، ثم توجنا بسبع بطولات في موسم واحد".


وأكد رضا سيكا مدافع الإسماعليي والزمالك ومنتخب مصر السابق، رفضه القاطع للظهور في قناة نادي الزمالك بسبب ما وصفه بـ"التجاهل" من جانب مسؤوليها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعليق فايلر على تأهل الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي الأبطال

خالد الغندور: سعيد بتعادل الأهلي وكنت أتمنى خسارته

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. مستشار الرئيس: مصر تسعى لإنشاء مصنع للبلازما..فيديو

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

بفستان مشجر .. ياسمين عبد العزيز بإطلالة تبرز أنوثتها

انتحار في زمن كورونا.. مئات المواطنين يتجمعون في إفطار جماعي بفيصل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة