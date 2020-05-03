صورة جديدة لـ أحمد العوضي من مسلسل الاختيار .. شاهد

نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"





وظهر أحمد العوضي فى صورة من أحداث مسلسل الاختيار ويقوم بدور الإرهابي هشام عشماوى، الذى يعرض حاليا على قناة one.





ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.





‎مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرون وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.



