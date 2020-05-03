النقاد يقيمون مسلسلات رمضان في الأسبوع الأول .. نادر عدلي: الاختيار الافضل.. رجال البيت سيئ .. رامي المتولي: جرافيك النهاية ضعيف للغاية

نادر عدلى: الاختيار الافضل ورجال البيت سيئ

رامى المتولى: جرافيك النهاية ضعيف للغاية

محمود قاسم: أعمال رمضان شبه بعضها





بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان وعرض ما يقرب من 8 حلقات من مسلسلات رمضان شهدت بعض الأعمال حالة من الجدل الواسع وجذبت السوشيال ميديا والبعض الآخر لقى هجوما شرسا بسبب ضعف المستوى الفنى.









صدى البلد ترصد بعض آراء النقاد حول الأعمال الفنية المعروضة.. كشف الناقد نادر عدلي عن رأيه في الأعمال الدرامية المعروضة حاليا بعد مرور الأسبوع الأول من رمضان .









الاختيار :

قال نادر عدلى: ليس هناك حكم نهائي على الأعمال خاصة أننا ما زالنا فى الاسبوع الاول من رمضان، لكن هناك عددا من الأعمال خطفت الأنظار منذ الحلقة الأولى.









وأضاف عدلى أن أكثر الأعمال التى جذبتنى ويمكن أن تستمر لمشاهدتها هى "خيانة عهد" للفنانة يسرا كما ان مسلسل "الاختيار" يستحق أيضا المشاهدة كونه عملا وطنيا".









وأوضح عدلى أن محمد رمضان استطاع ان يقدم عملا مختلفا من خلال مسلسل "البرنس" الذى يتضمن محتوى فنى جيد يستحق المشاهدة، مشيرا إلى ان مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل امام ايضا من الاعمال التى تستحق المشاهدة وان كان حتى الان خطوط العمل لم تتشابك بشكل كبير.









وأكد على أن أكثر الأعمال التى لم تعجبه مسلسل "رجالة البيت" الذى يقوم ببطولته احمد فهمى واكرم حسنى، لان الكوميديا به غير لائقة ومبتذلة، على حد وصفه.





بينما يرى الناقد رامي المتولي أن مسلسل النهاية سيئ جدا، وحلل ذلك قائلا ان الخدع المتواجدة في العمل بدائية، والتريلر الخاص بالمسلسل عبارة عن جملة واحدة وتتكرر، مؤكدا أنه لم يخلق بنفسه هوية موسيقية.









وأوضح أن الجرافيك ضعيف، وهناك مشاكل في الإخراج ترتب عليها عدم سيطرة على مؤثرات الممثلين، كما أن المؤلف عمرو سمير عاطف حاول اللعب على الغموض من أجل إبهار الجمهور فقط.









أما الناقد محمود قاسم كشف عن رأيه فى مسلسلات رمضان التى تعرض حاليا بعد انتهاء الأسبوع الأول.









وقال محمود قاسم إن الأعمال ككل ليس بها ما يجذبه ويشعر انها تشبه بعضها حتى فى أفكار المشاهد نفسها بين فقدان ذاكرة وقتل.







