AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. مقطع فيديو يظهر هجوم الجيش الليبي على ميليشيات تركية

الأحد 03/مايو/2020 - 01:19 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
نشر الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مقطع فيديو تم تصويره بواسطة  كاميرة مثبتة برأس أحد عناصر مرتزقة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في ليبيا، قبل أن يتم قتله مع عناصر آخرين من قبل قوات الجيش الليبي.

وقالت تقارير إعلامية إن الفيديو تم تصويره منذ أيام لكن تم نشره اليوم كرسالة تهديد لمرتزقة فصائل المعارضة السورية  في ليبيا المدعومة من تركيا.

وقالت مصادر ليبية إن 28 عنصرًا من الميليشيات التركية، قتلوا خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الليبي على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمعارك مصراته ومدينة ترهونة.

وأوضح أن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقر الشمال وفرقة الحمزة، وكذلك لواء سليمان شاه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حفتر يصل إلى باريس في زيارة رسمية

صحف ليبية: أردوغان يستخدم الدماء التركية ذريعة لمواصلة التدخل في طرابلس

المرصد السوري: مقتل 9 من المرتزقة التابعين لتركيا خلال معارك مع الجيش الليبي في مناطق عدة من البلاد

سقوط أردوغان.. قتلى جدد من المرتزقة في ليبيا والإجمالي يرتفع لـ 199

ترشيحاتنا

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

طلب من زوجته تصوير فيلم جنسي.. شيماء: عايز يبيع شرفى عشان المخدرات

باحثة في مختبر ووهان تكشف احتمالية تسرب فيروس كورونا

أحمد موسى يروي تفاصيل محاولة اغتياله ودور وزير الداخلية في إنقاذه.. فيديو

آدم وهدان لـ صدى البلد: والدتي كانت تطهرني بالكحول أثناء تصوير لعبة النسيان

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

الصحة: خروج 62 مصابا بكورونا من المستشفيات وارتفاع عدد المتعافين إلى 1522

تقرير استخباراتي: الصين دمرت أدلة إثبات تورطها في نشر فيروس كورونا

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بالعراق

4 خطوات يجب أن يتبعها طلاب المدارس في حالة تسليم المشروع البحثي ورقيا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة