شاهد.. مقطع فيديو يظهر هجوم الجيش الليبي على ميليشيات تركية

نشر الإعلام الحربي التابع للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مقطع فيديو تم تصويره بواسطة كاميرة مثبتة برأس أحد عناصر مرتزقة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في ليبيا، قبل أن يتم قتله مع عناصر آخرين من قبل قوات الجيش الليبي.





وقالت تقارير إعلامية إن الفيديو تم تصويره منذ أيام لكن تم نشره اليوم كرسالة تهديد لمرتزقة فصائل المعارضة السورية في ليبيا المدعومة من تركيا.





وقالت مصادر ليبية إن 28 عنصرًا من الميليشيات التركية، قتلوا خلال اشتباكات عنيفة مع الجيش الليبي على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمعارك مصراته ومدينة ترهونة.





وأوضح أن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقر الشمال وفرقة الحمزة، وكذلك لواء سليمان شاه.



