قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثغرة خطيرة تفتح الباب لاختراق ملايين الهواتف حول العالم.. ما القصة؟
«القومي للمرأة»: مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الوصول الكامل إلى العدالة للنساء والفتيات | صور
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطرح مقترحا لإنهاء تعقيدات تراخيص الأراضي أمام المستثمرين

النائب مصطفى البهي في حواره لـ صدى البلد
النائب مصطفى البهي في حواره لـ صدى البلد
محمد الشعراوي

أكد النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مقترح “تراخيص الأراضي الصناعية الموحد” الذي تقدم به يستهدف معالجة واحدة من أبرز التحديات التي واجهت الاستثمار الصناعي في مصر خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في تعقيد إجراءات التراخيص وتعدد الجهات المتداخلة في إصدار الموافقات.

وأوضح البهي في حواره لـ صدى البلد أن المقترح يهدف إلى تنظيم المسار الإجرائي لإصدار التراخيص الصناعية بحيث يصبح أكثر وضوحا وسرعة، بما يسهم في تحقيق استقرار المراكز القانونية للمشروعات الصناعية، ويمنع تكرار الإجراءات والمستندات التي كانت تتسبب في تعطيل المستثمرين لفترات طويلة.

وأشار إلى أن المقترح يعتمد على جعل الهيئة العامة للتنمية الصناعية نافذة موحدة للتعامل مع المستثمرين، بحيث لا يضطر المستثمر إلى التعامل مع عدة جهات حكومية بشكل منفصل، وإنما تتولى الهيئة التنسيق المؤسسي مع الجهات المختصة كافة من خلال ملف موحد للمشروع، وهو ما يقلل تضارب الاختصاصات ويحد من تعطيل الطلبات بسبب تعدد جهات الولاية.

وأضاف أن المقترح يتضمن إنشاء “ملف موحد للمشروع الصناعي” يكون المرجعية الرسمية لكل مشروع، ويضم جميع المستندات والموافقات والقرارات المتعلقة به. ولفت إلى أن هذه الآلية ستمنع تكرار طلب المستندات من المستثمر أكثر من مرة، كما تتيح الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، الأمر الذي يختصر الوقت والإجراءات ويعزز كفاءة وشفافية العمل الإداري.

وأوضح البهي أن المشروع يعالج كذلك مشكلة بطء الإجراءات التي كانت تؤدي في بعض الأحيان إلى تعطيل المشروعات الصناعية أو تجميد الأراضي المخصصة لها، حيث يتضمن وضع مدد زمنية ملزمة للجهات المختصة للرد على طلبات المستثمرين، سواء لفحص الطلبات أو لإصدار ردود جهات الولاية.

وأشار إلى أن المقترح ينص أيضًا على عدم إعادة طلب المستندات أكثر من مرة، مع إلزام الجهات المعنية بتوضيح أسباب الرفض أو التعليق على الطلبات بشكل رسمي، بما يضمن وضوح الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكد أن أخطر التحديات التي واجهت المستثمرين لم تكن في النصوص القانونية بقدر ما كانت في التطبيق العملي، حيث كان المستثمر يواجه تعدد الجهات وتكرار الإجراءات وطلب المستندات أكثر من مرة، وهو ما كان يؤدي إلى تأخير بدء تشغيل العديد من المشروعات الصناعية.

واختتم البهي تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الأساسي من المقترح هو تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص الصناعية، بما يضمن استقرار المراكز القانونية للمشروعات ويشجع الاستثمار الحقيقي، إلى جانب توحيد المسار الإجرائي للمستثمرين ومنع تكرار الدورة المستندية داخل الجهات المختلفة.

مصطفى البهي النائب مصطفى البهي لجنة الصناعة مجلس النواب حزب الشعب الجمهوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

كندة علوش

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

ترشيحاتنا

هدى الاتربي

استفزوني بس شاطرين.. أول تعليق من هدى الإتربي على الكاميرا الخفية

مرسيدس

7.64 مليون دولار .. مرسيدس ‏تتغرّم لإخفاء معلومات بطاريات السيارات ‏الكهربائية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 182 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات والسيارات

بالصور

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

يحميك من أمراض خطيرة.. تناول التين المجفف

يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف

فيديو

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد