الإعلام قبله كان أهلاوي بس.. فاروق جعفر يتغزل في مرتضى منصور.. فيديو

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ياسمين تيسير أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق بـ مرتضى منصور رئيس النادي مشددا على انه افضل من قاد النادي طوال تاريخه.

وأضاف فاروق جعفر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن مرتضى منصور حقق العديد من الانجازات سواء على مستوى الفرق الرياضية او الانشاءات داخل النادي مشددا انه عندما تولى قيادة الفريق لم يكن له مكتب خاص داخل النادي.

وتابع فاروق جعقر أن مرتضى منصور حقق انجازات لا يمكن انكارها مشيرا الى ان الفرق حقق خلال موسم 5 بطولات محلية وقارية.

واكمل انه ضد من يهاجم مرتضى منصور لانه قدم الكثير للزمالك وانه تربطه علاقه صداقه قويه بـ رئيس الزمالك حتى وقت الخلاف لا تخرج الامور عن السيطرة

وتابع أن قبل تولي مرتضى منصور كان الاعلام الرياضي معظمه اهلاوي ولكن عقب قيادة مرتضى الامر اختلف كثيرا واصبحت كفتا الاهلي والزمالك متساويتان.

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