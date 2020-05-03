AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإعلام قبله كان أهلاوي بس.. فاروق جعفر يتغزل في مرتضى منصور.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 02:00 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
ياسمين تيسير
أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك والمنتخب السابق بـ مرتضى منصور رئيس النادي مشددا على انه افضل من قاد النادي طوال تاريخه.

وأضاف فاروق جعفر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن مرتضى منصور حقق العديد من الانجازات سواء على مستوى الفرق الرياضية او الانشاءات داخل النادي مشددا انه عندما تولى قيادة الفريق لم يكن له مكتب خاص داخل النادي. 

وتابع فاروق جعقر أن مرتضى منصور حقق انجازات لا يمكن انكارها مشيرا الى ان الفرق حقق خلال موسم 5 بطولات محلية وقارية. 

واكمل انه ضد من يهاجم مرتضى منصور لانه قدم الكثير للزمالك وانه تربطه علاقه صداقه قويه بـ رئيس الزمالك حتى وقت الخلاف لا تخرج الامور عن السيطرة

وتابع أن قبل تولي مرتضى منصور كان الاعلام الرياضي معظمه اهلاوي ولكن عقب قيادة مرتضى الامر اختلف كثيرا واصبحت كفتا الاهلي والزمالك متساويتان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى يهاجم اتحاد الكرة: بيخاف من مرتضى منصور

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

جنش يتحدث عن صداقته بـ سعد سمير وكواليس تجديد عقده مع الزمالك

مرتضى منصور: نصف تتويجات الزمالك بالدوي كنت مساهما فيها

محمد صلاح: حذرت مرتضى منصور من تولي فاروق جعفر تدريب الزمالك لهذا السبب .. فيديو

بسبب كارتيرون.. فاروق جعفر يوجه رسالة خاصة لمرتضى منصور

ترشيحاتنا

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بالعراق

وزير الداخلية الأسبق: رئيس الجمهورية طلب منى الظهور إعلاميًا بعد فشل محاولة اغتيالى

طلب من زوجته تصوير فيلم جنسي.. شيماء: عايز يبيع شرفى عشان المخدرات

هل تعرضت أيتن عامر للخيانة في حياتها؟.. الفنانة تجيب

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

وزير المالية يجهز قرارا لإلغاء انتداب رئيس مصلحة الجمارك

AdvertisementS

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

الأهلي يعلن تمسكه باستئناف الدوري الممتاز | بيان رسمي

الميركاتو الصيفي يشتعل .. بيراميدز يسعى لضم مدافع الزمالك

"وشهد شاهد من أهلها".. أسامة عرابي: الأهلي لا يستحق الدوري هذا الموسم حال إلغائه .. فيديو

أزمة كبيرة في الزمالك.. خالد بوطيب يضع شرطين للتنازل عن شكوته ضد الأبيض

أنا الكابتن "3".. هشام يكن قائد الزمالك التاريخي: الأهلي كان يختارني أفضل لاعب.. طلبت من أبو رجيلة فرصة فأصبحت أسطورة

تير شتيجن يطلق تصريحات نارية بشأن مفاوضاته مع ريال مدريد

كلاكيت تاني مرة.. الأهلي يحذر من عواقب إلغاء النشاط الرياضي

الإعلام قبله كان أهلاوي بس.. فاروق جعفر يتغزل في مرتضى منصور.. فيديو

أخبار الرياضة السعودية.. بارما يكشف حقيقة طلبه نجم الهلال.. والنصر يقترب من ضم وصيف بطل العالم

رضا سيكا: أرفض الظهور بقناة الزمالك لهذا السبب..فيديو

رضا سيكا يعلق على هزيمة الزمالك بالستة أمام الأهلي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة