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فن

أحمد مجدي يكشف عن صعوبات واجهته في مسلسل "فرصة تانية"

الأحد 03/مايو/2020 - 06:04 ص
أحمد مجدي
أحمد مجدي
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محمد نحلة

كشف الفنان أحمد مجدي أهم الصعوبات التي واجهته في مسلسل "فرصة تانية" الذي يعرض في موسم رمضان الحالي.


وقال "مجدي" فى تصريحات لـ"صدى البلد":" في الحقيقة أبرز الصعوبات كانت طول وقت التصوير، فهذا أطول دور أقوم به، وعدد المشاهد وأيام التصوير كثيرة جدًا، وساعات طويلة متواصلة من العمل، وهذا كان مجهد جدًا.


شارك الفنان أحمد مجدي جمهوره بصورة له من مسلسل فرصة تانية وذلك من خلال حسابه الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وعلق أحمد على الصورة قائلا: "الفرصة التانية بعتبرها الفرصة الأخيرة".


وتفاعل مع الصور عدد من محبيه وجاء تعليق أحدهم كالتالي: "المسلسل هيبقي حلو اوي لو رجعتلك".


وتابعت أخرى قائلة: "المسلسل تحفه بجد مبروك يا احمد ".


وأضافت إحدى معجبات بأحمد مجدي: "انا بشوف المسلسل عشانك بجد". 


مسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ‏وتأليف ‏مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد ‏الشامي ‏ونهال عنبر ومحمود البزاوي‎‎.

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