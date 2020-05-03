AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نور لجمهورها: إيه رأيكم في الحلقة التاسعة من البرنس

الأحد 03/مايو/2020 - 03:51 ص
الفنانة نور
الفنانة نور
Advertisements
محمد بدران - اسماء الحسينى
نشرت الفنانة اللبنانية نور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بوست تسأل فيه جمهورها عن رأيهم في الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، والذى يخوض من خلاله الماراثون الرمضانى 2020 .


ونشرت "نور" صورا وعلقت "إيه رأيكوا في الحلقة التاسعة؟#البرنس#رمضان٢٠٢٠".


من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 


مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 


ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.



 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نور تروج لمسلسل البرنس بصورة من الكواليس

نور تنشر صورة من كواليس مسلسل «البرنس»

شاهد.. أحدث إطلالة للفنانة نور اللبنانية

يارب تكون عجبتكم.. محمد رمضان يوجه سؤالا للجمهور بعد عرض الحلقة الأولى من البرنس

شاهد .. نور تشارك جمهورها بـ صورة من كواليس مسلسل البرنس

بإطلالة ناعمة .. نور اللبنانية تجذب متابعيها في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

بعد نشر صورته بالمستشفى.. نكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد التاجي

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

القصة الكاملة لمقلب بدرية طلبة وفبركة رامز مجنون رسمي

بعد تصدرها السوشيال ميديا.. أول تصريح من سلوى عثمان على مشهدها التاريخي

بعد ابتكار الإمارات علاجا لـ كورونا.. خطوة جديدة تبشر بالأمل فى السعودية

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

AdvertisementS

أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم في بئر العبد بسيناء .. شاهد

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

اعترافات زوجة هشام عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

أخبار الفن .. خطأ بدرية طلبة يفضح رامز مجنون رسمى .. أول تعليق من سلوى عثمان .. سخرية أحمد فهمى من هنا الزاهد

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

الرد على الأرض.. تفاصيل مصرع 18 إرهابيا فى سيناء ثأرا لـ شهداء بئر العبد

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

أبرز تصريحات اللواء محمد إبراهيم مع أحمد موسى حول محاولة اغتياله

لا جديد.. وبدأ موسم الهجوم على إعلان مدينتي

الداخلية تقتص لشهداء بئر العبد .. مصرع 18 إرهابيا في سيناء .. صور

نيسان صني 2020 nissan sunny تعود في مصر بنسخة مانيوال وسعر تنافسي .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا