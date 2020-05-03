نور لجمهورها: إيه رأيكم في الحلقة التاسعة من البرنس

نشرت الفنانة اللبنانية نور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بوست تسأل فيه جمهورها عن رأيهم في الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، والذى يخوض من خلاله الماراثون الرمضانى 2020 .









ونشرت "نور" صورا وعلقت "إيه رأيكوا في الحلقة التاسعة؟#البرنس#رمضان٢٠٢٠".









من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان، وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا.









مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.









ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.







