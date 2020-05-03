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أخبار العالم

الصين تسجل حالتي إصابة بـ فيروس كورونا ولا وفيات جديدة

الأحد 03/مايو/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الصين اليوم الأحد، حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت الصين حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 82.877 شخصا.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليتوقف إجمالي الوفيات عند 4633 شخصا.

واقترب عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم من حاجز الـ3.5 مليون شخص، والوفيات من 245 ألف شخص، وتجاوز عدد المتعافين حاجز الـ1.1 مليون شخص.

إلى ذلك، عاودت نظرية تسرب فيروس كورونا "كوفيد-19" من داخل مختبر في مدينة ووهان الصينية مصدر انتشار الوباء، الظهور مجددا وسط اتهامات أمريكية صريحة للصين بأنها السبب في تفشي الوباء.

ويعمل الباحثون في معهد ووهان لعلوم الفيروسات على دراسة الفيروسات والأمراض المعدية بما فيها عائلة "كورونا"، بينما تشك واشنطن في تسرب الفيروس بالخطأ من داخل مختبر ووهان، وفقا لموقع "بيزنس انسايدر".

تقول جونا مازيت عالمة الأوبئة بجامعة كاليفورنيا والتي عملت سابقا مع الباحثين في مختبر ووهان إنه من المستبعد احتمالية تسرب فيروس كورونا من داخل المعمل، مضيفة: "أعلم أننا عملنا معًا لتطوير بروتوكول أمان صارم للغاية ، ومن غير المرجح أن يكون هذا حادثًا في المختبر".

وتوضح أن العينات المأخوذة من المختبر لا تتطابق مع عينات "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الباحثين في مختبر ووهان قاموا بالبحث في سجلات المختبر للتحقق من الحوادث والفيروسات التي تم العمل عليها، موضحة أن الجينوم الوراثي لكورونا لا يتطابق مع البيانات المسجلة في المختبر.
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