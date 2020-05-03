بعد ظهور أون بساعات .. إطلاق نار من كوريا الشمالية باتجاه جارتها الجنوبية

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية في نبأ عاجل أن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية أصابت موقعا للحرس الكوري الجنوبي داخل المنطقة المنزوعة السلاح.





وقالت الوكالة إنه لم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع إصابات.





يأتي ذلك بعد يوم من أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون عقب التقارير التي تحدث عن مرضه.





ونشرت شبكة "كيه.بي.إس" الكورية الجنوبية، لقطات مصورة توثق الظهور العلني الأول لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بعد شائعات وفاته.





وأظهر الفيديو كيم جونج أون وهو يشارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.





وافتتح زعيم كوريا الشمالية المصنع في سون تشون، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو جونج، التي تُعد واحدة من أقرب مستشاريه.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن "كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".





ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ نحو 3 أسابيع، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.



