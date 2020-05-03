AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد ظهور أون بساعات .. إطلاق نار من كوريا الشمالية باتجاه جارتها الجنوبية

الأحد 03/مايو/2020 - 04:44 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية في نبأ عاجل أن عدة طلقات نارية أطلقت من كوريا الشمالية أصابت موقعا للحرس الكوري الجنوبي داخل المنطقة المنزوعة السلاح.

وقالت الوكالة إنه لم يتم الإبلاغ بعد عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك بعد يوم من أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون عقب التقارير التي تحدث عن مرضه.

ونشرت شبكة "كيه.بي.إس" الكورية الجنوبية، لقطات مصورة توثق الظهور العلني الأول لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، بعد شائعات وفاته. 

وأظهر الفيديو كيم جونج أون وهو يشارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونج يانج، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

وافتتح زعيم كوريا الشمالية المصنع في سون تشون، برفقة كبار الشخصيّات وشقيقته كيم يو جونج، التي تُعد واحدة من أقرب مستشاريه.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن "كيم جونج أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".

ولم يظهر زعيم كوريا الشمالية أمام الجمهور منذ نحو 3 أسابيع، حينما عقد اجتماعا للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري بشأن السياسة الداخلية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زعيم كوريا الشمالية يترأس اجتماعا طارئا.. وانتخاب شقيقته لمنصب سياسي

الزعيم بين الحياة والموت.. القصة الكاملة لتدهور حالة كيم جونج أون والخليفة المنتظر

فبركة وفاة كيم جونج أون.. وكيف أجمع العالم فجأة على ضرورة نجاة زعيم كوريا الشمالية

اكسبريس: شقيقة زعيم كوريا الشمالية بين أقوى ١٠ شخصيات فى بيونج يانج

فيديو مسرب.. حقيقة وفاة كيم جونج أون وتحركات من كوريا الشمالية

أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون منذ اختفائه

ترشيحاتنا

الرد على الأرض.. تفاصيل مصرع 18 إرهابيا فى سيناء ثأرا لـ شهداء بئر العبد

الصحة: مصر وصلت لمرحلة الذروة لفيروس كورونا ونأمل في الانخفاض .. شاهد

بعد ابتكار الإمارات علاجا لـ كورونا.. خطوة جديدة تبشر بالأمل فى السعودية

أخبار التوك شو.. جامعة القاهرة تعلق على إصابة عميد طب أسنان بـ كورونا.. وسبب نقل مسجد عمرو بن العاص لصلاة التراويح

الداخلية: مصرع 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بـ بئر العبد في سيناء

سلوى عثمان بعد تألقها في البرنس: ردود الفعل مبهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنسي كان أبا لهم .. الشهيد أحمد حسنين بطل موقعة البرث .. طلب الخدمة في سيناء ليثأر لزميله.. أوصى شقيقه في آخر مكالماته بوالديه والتجهيز لخطبته.. صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا