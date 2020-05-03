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فن

أخبار الفن.. الموت يفجع تامر شلتوت.. وهل تعرضت أيتن عامر للخيانة في حياتها؟

الأحد 03/مايو/2020 - 07:01 ص
تامر شلتوت
تامر شلتوت
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محمد نحلة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها.



الموت يفجع الفنان تامر شلتوت


أعلن الفنان تامر شلتوت عن وفاة شقيقه الأصغر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".



تامر شلتوت يحدد موعد ومكان دفن شقيقه


نشر الإعلامى تامر شلتوت عبر حسابه الرسمى على فيسبوك نعيا لأخيه الذى توفى إثر حادث سيارة.




هل تعرضت أيتن عامر للخيانة في حياتها؟.. الفنانة تجيب


حققت شخصية ريهام التى تجسدها الفنانة ايتن عامر فى مسلسل فرصة تانية، نجاحا باهرا على مواقع التواصل الإجتماعي، وتتعرض ريهام خلال الحلقات الأولى للخيانة من زياد الذي يجسده الفنان أحمد مجدي.



بعد نشر صورته بالمستشفى.. نكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد التاجي


نشر الفنان محمد التاجي صورة له عبر حسابه على "فيسبوك" وهو على السرير فى أحد المستشفيات.



سلوى عثمان بعد تألقها في البرنس: ردود الفعل مبهرة


تصدرت الفنانة القديرة سلوى عثمان قائمة الأعلى رواجا عبر موقع التغريدات العالمي تويتر، واحتلت المركز الثامن بعد تألقها في أحد المشاهد داخل أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته محمد رمضان. 

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