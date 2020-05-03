سلوى عثمان بعد تألقها في البرنس: ردود الفعل مبهرة

تصدرت الفنانة القديرة سلوى عثمان قائمة الاعلي رواجا عبر موقع التغريدات العالمي توتير، واحتلت المركز الثامن بعد تألقها في احدي المشاهد داخل احداث الحلقة التاسعه من مسلسل البرنس الذي يقوم ببطولته محمد رمضان.





واكدت سلوي عثمان انها سعيدة بردود الفعل التي تلقتها بعد اذاعه المشهد بدقائق معدودة، مؤكدة ان التعليقات حول المشهد جعلتها في غايه السعادة سواء من من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي او من المكالمات الهاتفية التي تلقتها.





وتابعت سلوي عثمان، ان سعيدة بالمشاركة للعمل تحت قيادة المخرج محمد سامي، الذي يعد من اهم المخرجين في الوقت الراهن، خاصة وان توجيهاته جعلت جميع المشاركين في العمل يظهرون بشكل مختلف وجيد، وقد نال ذلك استحسان المشاهدين، خاصة وانه كاتب العمل، وتمكن من ان الشخصيات من لحم ودم ولذلك فقد مست قلوب المشاهدين.





يذكر ان هذة ليست المرة الاولي التي تتعاون فيها سلوي عثمان مع المخرج محمد سامي فقد قدمت معه العام الماضي مسلسل ولد الغلابة.



