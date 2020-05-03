أكثر من نصف الشعب مهدد بـ كورونا.. الصحة العالمية تحذر من كارثة إنسانية في اليمن

أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانا حذرت فيه من كارثة إنسانية محتملة في اليمن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقالت المنظمة إن فيروس كورونا من المحتمل أن يؤثر على أكثر من نصف شعب اليمن.





وأوضحت أنها طرحت العديد من السيناريوهات المسندة بالبيانات على السلطات المحلية، منذ الإعلان عن الجائحة، وأن هناك احتمالية لتأثير فيروس كورونا على 16 مليون رجل وامرأة وطفل، أي ما يزيد عن 50% من السكان.





وأضافت أنه بعد خمس سنوات من الحرب، لا يزال النظام الصحي في اليمن يعاني من الهشاشة والضعف ونقص حادٍ في عدد العاملين، كما أن الإمدادات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا غير كافية بشكل كبير، مشيرة في المقابل إلى أن وباء كورونا تسبب في إرهاق بعض أكثر النظم الصحية تقدمًا وتطورًا في العالم.





وتابعت أن كورونا سيظل يشكل تهديدًا كبيرًا للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر، إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبع مخالطيها على النحو السليم، حتى وإن كانت حالة واحدة.





ووصل إجمالي عدد إصابات كورونا في اليمن إلى 10 حالات ووفاة حالتين.





واقترب عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم من حاجز الـ3.5 مليون شخص، والوفيات من 245 ألف شخص، وتجاوز عدد المتعافين حاجز الـ1.1 مليون شخص.