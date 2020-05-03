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منوعات

تطوير آلية جديدة لعلاج الأوعية الدموية المتضررة من الأنسولين

الأحد 03/مايو/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تمكن فريق من الباحثين المنتسبين إلى مؤسسات في (المملكة الممتحدة، اليونان، وألمانيا) من تطوير آلية جديدة لعلاج الأوعية الدموية المتضررة من الأنسولين المرتبطة بأمراض القلب.

وأضح الفريق البحثي في بحثهم المنشور بمجلة Science Translational Medicine الطبية  كيف درسوا الأوعية الدموية في العديد من مرضى جراحة القلب وما تعلموه من خلال القيام بذلك.

ويشخص مرض "تصلب الشرايين" بخاصية تراكم الدهون على الجدران الداخلية للشرايين، وهي الحالة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ، النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وكان بحث طبي سابق قد أشار إلى أن الإنسولين يمكن أن يساهم في تصلب الشرايين لدى مرضى السكر، ولكن حتى الآن، لم يكن من الواضح كيف.. كما أن العلاج المعقد، هو عدم انعكاس تصلب الشرايين لدى مرضى السكر الذين يعطون أدوية للسيطرة على مستويات الأنسولين.

وفي الدراسة الحالية، أجرى الباحثون دراسة على الأوعية الدموية في المرضى الذين يعانون من تصلب الشرايين الذين كانوا يخضعون لجراحة المجازة التاجية لفهم الحالة بشكل أفضل، إجمالا.

وقام الباحثون بتحليل الأوعية الدموية لـ 674 مريضا، وبذلك اكتشفوا نمطًا  كانت الأوعية الدموية مقاومة للأنسولين، وكانت هذه مشكلة لأن الأنسولين يتحكم في نغمة الأوعية الدموية، وهي العملية التي يتم من خلالها تمددها.

ووجد الباحثون أيضًا أدلة على الإجهاد في الأوعية الدموية بسبب جزيئات الأكسجين .. وربما الأهم من ذلك، وجدوا أن الأنسولين أدى إلى مشاكل في الخلايا التي تبطن داخل الأوعية.

ويقترح الباحثون أن نتائجهم تشير إلى أنه ينبغي إجراء تجارب لاختبار إمكانية إضافة مثبطات( DPP4 ) إلى علاج الأنسولين لمرضى السكري لتقليل تصلب الشرايين.
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