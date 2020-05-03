اليوم.. صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضون أقل من ألف جنيه

تبدأ اليوم الأحد وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاشات شهر مايو لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف والذين يقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.





‎وأكدت نيفين القباج، انه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا، اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الاجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين اثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد .





وتلبعت: "حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالى:





أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد و الاثنين الموافق " 3-4 "من شهر مايو وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام " الثلاثاء والاربعاء " الموافق " 5-6 " من شهر مايو.





‎أما اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس وتم اختيار يوم السبت 7 – 9 مايو لفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو .