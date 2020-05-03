استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه.. العملة الخضراء بــ15.81 جنيه.. واليورو يسجل 17.18 جنيه.. والاسترليني مستقر عند 19.76 جنيه

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه يوميا، وذلك وفقا لأحدث أسعار بالبنوك المصرية العاملة بالسوق، وتحديثات البنك المركزى.

واستقرت أسعار صرف

مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 3 مايو 2020 .

استقر سعر

فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل

فى البنك الاهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .

وسجل

ارتفاع فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

وسجل

فى بنوك (الاسكان و التعمير ،التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد ، المصرى لتنمية الصادرات ،اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى ، عودة ، كريدى اجريكول ،العربى الافريقى الدولى، بلوم ، البركة ، قناة السويس ) 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .

وسجل

فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع .

وسجل سعر

فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

واستقر سعر

فى بنك مصر ايران عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

استقر سعر

فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.