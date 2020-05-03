استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه.. العملة الخضراء بــ15.81 جنيه.. واليورو يسجل 17.18 جنيه.. والاسترليني مستقر عند 19.76 جنيه

- سعر الدولار فى البنوك الأحد 3 -5- 2020
- سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-5-2020
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه يوميا، وذلك وفقا لأحدث أسعار بالبنوك المصرية العاملة بالسوق، وتحديثات البنك المركزى.
واستقرت أسعار صرف الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 3 مايو 2020 .
استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .
وسجل الدولار ارتفاع فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان و التعمير ،التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد ، المصرى لتنمية الصادرات ،اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى ، عودة ، كريدى اجريكول ،العربى الافريقى الدولى، بلوم ، البركة ، قناة السويس ) 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .
وسجل الدولار ارتفاع فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان و التعمير ،التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد ، المصرى لتنمية الصادرات ،اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى ، عودة ، كريدى اجريكول ،العربى الافريقى الدولى، بلوم ، البركة ، قناة السويس ) 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و 15.79جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
وعلى جانب آخر، ننشر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 3 مايو 2020 وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الاهلى المصرى.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد
سجل سعر اليورو 16.98 جنيه للشراء و 17.18جنيه للبيع.
واستقر سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.49 جنيه للشراء و 19.76جنيه للبيع .
وسجل الفرنك السويسرى 16.06جنيه للشراء و 16.26جنيه للبيع .
واستقرت كورنا سويدية عند 1.59جنيه للشراء و 1.61جنيه للبيع.
اسعار العملات الآسيوية اليوم الاحد
سجل الين اليابانى"100" 14.67 جنيه للشراء و 14.82 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.23جنيه للبيع.