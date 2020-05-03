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أخبار العالم

وزير الصحة الكويتي: شفاء 72 حالة مصابة بـ كورونا بإجمالي 1775 حالة

الأحد 03/مايو/2020 - 10:29 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأحد، شفاء 72 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1775 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ72 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس السبت، شفاء 101 حالة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء حتى أمس إلى 1703 حالات.
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