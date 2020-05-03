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فن

بعد عرض الحلقة التاسعة.. مسلسل ونحب تاني ليه الأكثر بحثاً على جوجل

الأحد 03/مايو/2020 - 11:02 ص
مسلسل ونحب تاني لية
مسلسل ونحب تاني لية
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شروق ابراهيم
تصدر مسلسل ونحب تاني لية محرك بحث جوجل بعد عرض الحلقة التاسعة امس السبت، والتي انتهت احداثها بصدمة لـ مراد السويفي " كريم فهمي". 

واكتشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز "غالية" أن كريم فهمي كان خطيب الفنانة تارا عماد، صديقتها، وإنها مازالت تحبه، لذلك قررت الابتعاد عنه من أجل صديقتها.

بينما قام كريم فهمي، بالاتصال بها كثيرًا لكنها لم تجب عليه لذا قرّر أن يزورها في الجالري الخاص بها ليفهم حقيقة الأمر منها، وانتهت الحلقة عند مصارحتها له بإنها صديقة مقربة من تارا عماد.

يُذكر أن حصل شريف منير "عبد الله" على فرصة لأخراج عمل سينمائي، بينما قامت الفنانة كارولين عزمي بزيارته في المنزل، بينما اعترفت الفنانة إيمان السيد، بحبها لحارس الامن سليمان العيد، ووقعت سوسن بدر في غرام الدكتور شقيق صديقتها.

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