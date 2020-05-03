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اقتصاد

تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة الصناعية بمساحة 200 فدان بأخميم الجديدة

الأحد 03/مايو/2020 - 10:51 ص
جانب من اعمال المرافق
جانب من اعمال المرافق باخميم الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة والمشرف على مدينة أخميم الجديدة، بأنه جار تنفيذ أعمال المرافق (فرمة - مياه - صرف - ري) بالمنطقة الصناعية على مساحة 200 فدان بمدينة أخميم الجديدة.

وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، أن أطوال شبكة الطرق بالمنطقة 18 كم، وشبكات المياه 17 كم، وشبكة الصرف 14 كم، وشبكة الري 11 كم.

وأوضح رئيس الجهاز فى تصريحات له اليوم، أن نسبة الإنجاز العيني بالمشروع تجاوزت 50% تقريبا.

وقال رئيس الجهاز: يتنوع النشاط بالمنطقة الصناعية من صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة لخدمة المدينة والمناطق المجاورة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار دفع العمل بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة وخاصة في مدن الصعيد.
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