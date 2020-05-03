AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم الاحتلام في رمضان.. الإفتاء تجيب

الأحد 03/مايو/2020 - 11:03 ص
حكم الاحتلام في رمضان..
حكم الاحتلام في رمضان.. الإفتاء تجيب
Advertisements
محمود ضاحي
حكم الاحتلام في رمضان، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

وأوضحت الدار في فتوى لها، أن الاحتلام في النوم أثناء الصوم لا يفسده، وكل ما على الإنسان إذا استيقظ أن يغتسل حتى يصلي، ولو أخَّر الاغتسال حتى أذَّن المغرب فصومه صحيح أيضًا، والمبادرة إلى الغسل أولى وأحوط.

في سياق آخر، قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد وهذه الدعوة كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم) «للصائم فرحتان يفرحهما عند فطره وفرحة عند لقاء ربه».

وأضاف "وسام"، خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية فى إجابته عن سؤال: «لماذا يستجاب دعاء الصائم عند فطره؟»، أن هناك أمرين مهمين استجابة دعاء الصائم وهما الأول عندما تتناول شيئا من الطعام بعد طول الصيام كأنك تحيي الجسد وتفرج كرب هذه الخلايا وهذه لحظة من اللحظات التى يستجيب عندها الدعاء. 

والثانية هى أنك فى حاجة إلى الطعام وإلى الإقبال على ما منعت منه، ومع ذلك فأنت مقبل على الدعاء فتقدم التوجه الى الله تعالى على حاجة نفسك ولذلك كما جاء فى الحديث «أحب الذكر الى الله تعالى سُبحة الحديث قالوا وما سُبحة الحديث يا رسول الله قال القوم يتحدثون والرجل يسبح»، فهذا متعلق بالملأ الأعلى فيكون غيره مقبلا على الطعام وهو مقبل على ربه علم انه فى حالة إجابة فيسأل ربه أن يتقبل منه وأن يغفر له.

وتابع: "وكما جاء فى الحديث «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك أمنت وعليك توكلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر استجابة دعاء الصائم عند الإفطار

موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في رابع أيام رمضان.. بـ16 كلمة تفوز بأكبر فرحة للصائم

موعد أذان المغرب في خامس أيام رمضان

حكم الإفطار عند سماع أذان غير صحيح قبل موعد صلاة المغرب بثوان

هل ينتظر الصائم الانتهاء من أذان المغرب لبدء الإفطار .. علي جمعة يجيب

موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 1-5-2020

ترشيحاتنا

ارتفاع حالات التعافي من كورونا في الكويت إلى 1776 حالة

فيديو نادر لـ ميرنا المهندس أثناء الاحتفال بعيد ميلادها

الطبيبان نيكولاس.. أنقذا حياة بوريس جونسون من كورونا فأطلق اسميهما على ابنه من خطيبته

ما يقال في سجود التلاوة ؟ 3 صيغ صحيحة احرص عليها

تفاصيل أكثر سيارة مستعملة محبوبة في مصر لقبها التجار بالكريستالة.. صور

7 عادات خاطئة تسبب انتفاخ القولون في رمضان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 30 دقيقة.. وصفة لتفتيح الكوع والركبة

تفاصيل أكثر سيارة مستعملة محبوبة في مصر لقبها التجار بالكريستالة.. صور

عزومتك عندنا.. طاجن عكاوي بالبصل مع الأرز الأبيض والحلو طربوش.. فيديو