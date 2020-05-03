جماهير ليفربول لـ محمد صلاح: تجاهل الكارهين.. لن تسير وحدك أبدًا يا مو

تلقى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، دعمًا كبيرًا من جماهير الريدز،

بعد التقرير الذي نشرته شبكة "سكاي سبورتس" العالمية.





وكانت شبكة "سكاي سبورتس" ، قد نشرت تقريرًا تحدثت فيه عن إمكانية بيع ليفربول لمحمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل، بعد تراجع مستواه عن الموسمين الماضيين، وتساءلت عما إذا كان الريدز بحاجة لبيعه في الصيف المقبل؟.





وعلق محمد صلاح على التقرير الذي نشرته الشبكة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ساخرًا، مستخدمًا وجوه "إيموجي" ضاحكة.





كما علق رامي عباس وكيل أعمال الدولي المصري على هذه الأنباء قائلًا: "في موسم 2017-2018 صلاح كان هدافا لفريقه في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، وهذا الأمر حدث أيضا في موسم 2018-2019".









- "لست مضطرًا لتوضيح ذلك يا رامي، نحن نعلم أنه خرافي".

- "تحلى بالهدوء يا رامي.. نحن مع (مو) هنا.

- "كل هذا هراء، الجميع في ليفربول يحب (مو) ونريده أن يبقى معنا لفترة طويلة!". وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تلقى محمد صلاح دعمًا كبيرًا من قبل جماهير ليفربول، على التغريدة التي نشرها وكيل أعمال الفرعون، والتي جاءت كالتالي..





- "نحن نحب محمد صلاح كثيرًا.. ونأمل ألا يرحل أبدًا عن ليفربول، لن تسير وحدك أبدًا يا (مو)".





- "رامي تجاهل الكارهين.. جماهير ليفربول تقدر (مو) لما فعله وهم متحمسون للغاية لما سيفعله في المواسم المقبلة، إنه في طريقه ليصبح أسطورة الريدز".





وكان صلاح قد حقق لقب هداف البريميرليج، في الموسمين الماضيين مع ليفربول، وقاد فريقه للتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية.





واقترب من تحقيق لقب البريميرليج الغائب عن أسوار أنفيلد منذ 30 عامًا، هذا الموسم، قبل توقف المنافسات في مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



وأضاف: "منذ موسم 2017، وهو داخل المنافسة على الحذاء الذهبي، وهو ليس مهاجما".