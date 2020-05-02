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رياضة

محمد صلاح ينشر صورة جديدة له على إنستجرام

السبت 02/مايو/2020 - 11:38 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد بدران
نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له. 

وظهر محمد صلاح فى الصورة داخل منزله بإطلالة رياضيه نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، للمرة الأولى منذ 14 عامًا، وهو هداف الدوري الإنجليزي آخر موسمين، وهداف فريقه في كل البطولات منذ قدومه.

وربطت بعض التقارير الصحفية محمد صلاح بإمكانية رحيله عن ليفربول والذهاب إما لنادي ريال مدريد الإسباني أو إنتر ويوفنتوس الإيطاليين.

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