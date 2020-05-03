خلال شهر.. أسرع وصفة لإطالة الشعر

تسعى الفتيات للحصول على شعر طويل وقوي وصحي، وهو الأمر الذي يحتاج إلى عناية خاصة بالشعر بشكل يومي، والبدء في علاج مشاكل الشعر تدريجيًا حتى تحصلي على قوة الشعر والطول المناسب.
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المكونات
بيضة
ملعقتان زيت زيتون
ملعقتان مايونيز
طريقة تحضير خلطة تطويل الشعر :
في وعاء اخفقي بيضة وضيفي لها ملعقتين مايونيز مع ملعقتين زيت زيتون واخلطيهم جيدا
على شعر نظيف قومي بتدليك فروس رأسك بهذه الخلطة
دلكي الشعر من الجذور حتى الأطراف بخلطة البيض والمايونيز
لفي شعرك واتركي الخليط عليه لمدة ساعتين ثم اغسليه
يفضل تطبيق الوصفة مرة كل اسبوع حتى تلاحظين فرق طول الشعر .